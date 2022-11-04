أخبار دولية
04 تشرين الثاني 2022 - 15:50
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المغرب يجهض عملية تهريب لأكثر من مليوني حبة كبتاغون على باخرة آتية من لبنان

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المغرب يجهض عملية تهريب لأكثر من مليوني حبة كبتاغون على باخرة آتية من لبنان
Lebanon News
أعلنت الشرطة المغربية أنها أجهضت الجمعة في ميناء طنجة شمال المملكة عملية تهريب دولية لأكثر من مليوني حبة من مخدر الكبتاغون، كانت على متن باخرة اتية من لبنان باتجاه ميناء في غرب إفريقيا.
 
     
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان إنها تمكنت من "إجهاض عملية للتهريب الدولي لشحنة كبيرة من المؤثرات العقلية، وحجز ما مجموعه مليونين و18 ألف و500 قرص مخدر من نوع كبتاغون".
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وأوضحت أن هذه الشحنة تم ضبطها داخل حاوية بضائع كانت على متن باخرة تحمل علم دولة أوروبية، "انطلقت من أحد الموانئ بدولة لبنان ومتوجهة صوب ميناء في دولة في غرب إفريقيا"، لم يتم تحديدها.
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