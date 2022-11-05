أخبار دولية
05 تشرين الثاني 2022 - 01:19
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بيلوسي تدعو الأميركيين إلى عدم الإستسلام للخوف قبل أيام من الإنتخابات

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بيلوسي تدعو الأميركيين إلى عدم الإستسلام للخوف قبل أيام من الإنتخابات
Lebanon News
قبل أيام قليلة من إنتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، علقت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الجمعة على الهجوم الذي تعرض له زوجها متوجهة إلى الأميركيين بالقول: "يجب ألا نخاف، يجب أن نكون شجعانًا".
 
وقالت الزعيمة الديمقراطية في مقطع فيديو نشر على فيسبوك: "جعلني ذلك الهجوم أدرك الخوف الذي يشعر به بعض الناس مما يحدث في الخارج"، مشيرة إلى أن هذا الخوف يشعر به موظفو مراكز الإقتراع خصوصًا وسكان الولايات المتحدة عمومًا.
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وكانت بيلوسي تتحدث غداة خروج زوجها بول من المستشفى. في 28 تشرين الأول، دخل رجل يدعى ديفيد ديباب (42 عامًا) منزل الزوجين في سان فرانسيسكو في منتصف الليل وهاجم بول (82 عامًا) بمطرقة وضربه مرة واحدة على الأقل. وكشف المهاجم للمحققين أنه كان ينوي أيضًا ربط نانسي بيلوسي التي لم تكن في المنزل وقت الإعتداء وكسر ركبتيها.
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