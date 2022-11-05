أخبار دولية
05 تشرين الثاني 2022 - 01:28
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الإكوادور توسع نطاق حال الطوارئ لكبح عنف عصابات المخدرات

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الإكوادور توسع نطاق حال الطوارئ لكبح عنف عصابات المخدرات
Lebanon News
قررت الإكوادور توسيع نطاق حال الطوارئ لتشمل مقاطعة ثالثة بعد موجة عنف دامية حملت مسؤوليتها إلى تجار المخدرات.
     
وأعلن الرئيس غييرمو لاسو "توسيع نطاق" حال الطوارئ من أجل تعزيز "العمليات التي تهدف إلى ضمان سلامة المواطنين"، حسبما أفادت الحكومة في بيان.
     
وتقيد حال الطوارئ لمدة 45 يومًا الحقوق الدستورية لسكان مقاطعات غواياس وإزميرالدا وسانتو دومينغو دي لوس تساشيلاس (غرب) البالغ عددهم ستة ملايين نسمة، أي ثلث إجمالي سكان الإكوادور.
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ويخول للحكومة بموجب حال الطوارئ نشر الجيش في تلك المقاطعات الثلاث حيث يسري حظر تجول يومي ثماني ساعات إعتبارًا من التاسعة ليلًا (الثانية فجًرا بتوقيت غرينيتش). 
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