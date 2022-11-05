أخبار دولية 05 تشرين الثاني 2022 - 07:44 05/11/2022 07:44:45 آلاف شاركوا بالقداس الإحتفالي مع البابا في ستاد المنامة الدولي

آلاف شاركوا بالقداس الإحتفالي مع البابا في ستاد المنامة الدولي

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LBCI News Lebanon

قبل الفجر أتوا، بكروا بالدخول إلى ستاد المنامة الدولي للمشاركة بالقداس الإحتفالي مع البابا فرنسيس في سابع زيارة له لدولة عربية خلال تسع سنوات من ولايته البابوية.

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