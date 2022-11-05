أخبار دولية
05 تشرين الثاني 2022 - 07:44
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آلاف شاركوا بالقداس الإحتفالي مع البابا في ستاد المنامة الدولي

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Lebanon News
قبل الفجر أتوا، بكروا بالدخول إلى ستاد المنامة الدولي للمشاركة بالقداس الإحتفالي مع البابا فرنسيس في سابع زيارة له لدولة عربية خلال تسع سنوات من ولايته البابوية.
مشاركة بالآلاف من مقيمين في البحرين من أكثر من خمسين جنسية.
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