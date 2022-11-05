إيران تقر بإرسال مسيرات إلى روسيا

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أقرت إيران وللمرة الأولى اليوم، بأنها أرسلت طائرات مسيرة إلى روسيا، لكنها شددت على أنها قامت بتزويدها لحليفتها قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية (ارنا) عن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان قوله: "زودنا روسيا بعدد محدود من المسيّرات قبل أشهر من الحرب في أوكرانيا".واتهمت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون روسيا باستخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع في الأسابيع الأخيرة لشن هجمات في أوكرانيا، وهو ما نفته إيران مرارا.وتنفي إيران باستمرار الاتهامات لها بتزويد روسيا بأسلحة لاستخدامها في حربها في أوكرانيا.وقال عبد اللهيان إنه "في محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأوكراني الأسبوع الماضي اتفقنا على أنه إذا كان هناك دليل (على استخدام موسكو لمسيّرات إيرانية) فسوف يقدمه لنا".وأضاف: "إذا أوفى الجانب الأوكراني بوعده، يمكننا مناقشة هذه المسألة في الأيام المقبلة وسنأخذ أدلتهم في الاعتبار".ونفى وزير الخارجية الإيراني مجددا أن تكون بلاده قد زودت روسيا بصواريخ معتبرا الاتهامات "باطلة تماما".وذكرت صحيفة واشنطن بوست في 16 تشرين الأول أن إيران تستعد لإرسال صواريخ إلى روسيا.وقالت كييف إن حوالي 400 طائرة مسيّرة إيرانية استُخدمت بالفعل ضد المدنيين في أوكرانيا، وأن موسكو طلبت حوالي 2000 طائرة.وردا على ذلك فرض الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عقوبات على ثلاثة جنرالات إيرانيين وشركة أسلحة متهمة بتزويد روسيا بطائرات مسيرة.وفي أيلول، قررت كييف خفض العلاقات الدبلوماسية بشكل كبير مع طهران بسبب هذه القضية.