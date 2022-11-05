إيمانويل ماكرون سيتوجه الأحد إلى مصر لحضور كوب 27

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أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيذهب في وقت أبكر مما كان مقررا لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 27) في مصر بعد تأجيل انطلاق سباق إبحار فردي عبر المحيط الأطلسي بسبب الطقس.وأوضحت الرئاسة "في ضوء إلغاء بدء السباق (طريق روم) في نهاية هذا الأسبوع سيتوجه الرئيس للمشاركة في كوب 27 الأحد" بعدما كان مقررا أن يذهب الاثنين.وأرجئ انطلاق السباق الشهير الذي كان مقررًا الأحد في سان مالو في اتجاه غوادلوب، إلى الثلاثاء أو الأربعاء بسبب الطقس.وأشارت الرئاسة إلى أن "الرئيس لن يتمكن من حضور انطلاق السباق الأسبوع المقبل بسبب التزامات سابقة".وسيجمع إيمانويل ماكرون ممثلي 50 موقعا صناعيا تنبعث منها معظم غازات الدفيئة في فرنسا الثلاثاء لتشجيعهم على تسريع عملية التخلّص من الكربون عقب قمة كوب 27.ويتوقع أن تطرح في مناقشات قمة شرم الشيخ يومي الأحد والاثنين مسالة التعويضات المالية عن "الخسائر والأضرار" التي لحقت بالدول الفقيرة بسبب تغير المناخ.وفي مقطع فيديو نُشر صباح اليوم على تويتر، دعا ماكرون مواطنيه إلى "طرح أسئلتهم عليه بشكل مباشر" و"تقديم أفكارهم" حول "التحدي البيئي" الذي يواجهه العالم، من خلال إضافة تعليق على رسالته أو عن طريق نشر مقاطع فيديو بأنفسهم.وقال انه في ما يتعلّق بالغذاء والسكن والمواصلات والطاقة "أنتظر أسئلتكم وسأجيب عليها الأسبوع المقبل هنا أيضا بطريقة مباشرة".