ستة قتلى باطلاق نار في جنوب افريقيا

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قُتل ستة أشخاص وأصيب آخر مساء الجمعة في ضاحية فقيرة بمدينة دوربان الساحلية، في جنوب إفريقيا، على ما أعلنت الشرطة السبت.عند حوالى الساعة 20,30 بتوقيت غرينتش، دخل المهاجمون إلى منزل في بلدة كليرمونت، في شمال غرب مقاطعة كوازولو ناتال وأطلقوا النار على سبعة أشخاص كانوا فيه، بحسب البيان.واوردت الشرطة مقتل ستة أشخاص وإصابة آخر دون أن تكشف عن تفاصيل تتعلق بدوافع المهاجمين.تم فتح تحقيق في تنفيذ جرائم قتل والشروع في القتل وطلبت الشرطة من الشهود الادلاء بافادتهم.وقال قائد الشرطة الإقليمية الليفتنانت جنرال نهلانهلا مخوانازي في البيان: "لا شيء يمكن أن يبرر جرائم قتل بهذه الوحشية".تُسجل حوالى 70 جريمة قتل يوميًا في جنوب إفريقيا، وفقًا لآخر الأرقام الرسمية الصادرة في تشرين الأول.وعمليات إطلاق النار شائعة في جنوب إفريقيا، وهي واحدة من أكثر دول العالم التي تشهد حوادث عنف.