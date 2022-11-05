كيبك الكندية تسجل درجة حرارة قياسية في تشرين الثاني

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تجاوزت الحرارة في مقاطعة كيبيك الكندية السبت 23 درجة مئوية في مدينة مونتريال، وهو معدل غير مسبوق يزيد 15 درجة عن المتوسط، وفق ما أكدت وزارة البيئة.سجل المعدل القياسي السابق في 10 تشرين الثاني 2020 عندما بلغت الحرارة 22,4 درجة، بحسب الوزارة.وقال خبير الأرصاد الجوية في وزارة البيئة الكندية دومينيك مارتل: "هذه هي المرة الأولى التي نسجل فيها درجة حرارة مماثلة في تشرين الثاني منذ أن بدأنا تسجيل البيانات، إنه معدل قياسي".ويعود المعدل القياسي قبل الأخير إلى تشرين الثاني 1948 عندما بلغت الحرارة 21,7 درجة.ارتفعت درجات الحرارة تدريجا منذ بداية الأسبوع، بسبب كتلة هواء دافئ من جنوب الولايات المتحدة.وأكد خبير الأرصاد في تلفزيون ميتيوميديا باتريك دوبليسيس أن موجة الحر لن تستمر طويلا إذ من المتوقع أن يحدث تحول إلى الشتاء في منتصف تشرين الثاني تقريبا قد يعني ذلك أول تساقط للثلوج في الموسم في مونتريال والمناطق المحيطة بها، مع حرارة تقترب من صفر درجة مئوية.