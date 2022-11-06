الآلاف يتظاهرون في ليما ضد الرئيس كاستيو

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تظاهر الآلاف في شوارع ليما السبت مطالبين باستقالة الرئيس اليساري بيدرو كاستيو الذي يواجه تحقيقات عدة في قضايا فساد.وسار المتظاهرون في وسط ليما التاريخي واقتربوا من مبنى البرلمان حيث أعاقت تقدّمهم شرطة مكافحة الشغب التي استخدمت الغاز المسيل للدموع.ونظمت أحزاب سياسية ومنظمات مدنية تظاهرات أخرى في مدينتي بيورا وتشيكلايو (شمال) وفي كوسكو وأركويبا (جنوب). تزامنا نُظمت تظاهرة مؤيدة لكاستيو في ليما.ويتمتع كاستيو حاليا بحصانة حتى نهاية ولايته في تموز 2026 لكنه قد يخضع للتحقيق. ويرد اسمه حاليا في ستة تحقيقات ويشتبه في أنه يقود شبكة فساد وبغسل أموال وبمنح عقود عامة لصالح أقارب وسياسيين.وينفي كاستيو كل الاتهامات الموجهة إليه هو وعائلته مؤكدا أنه ضحية حملة لإطاحته من السلطة. ويُطالب اليمين باستقالته وقد حاول مرتين الدفع باتجاه ذلك.