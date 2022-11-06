أخبار دولية
06 تشرين الثاني 2022 - 01:43
Back

بطارية ليثيوم تتسبب بحريق يصيب العشرات في نيويورك

بطارية ليثيوم تتسبب بحريق يصيب العشرات في نيويورك Lebanon, news ,lbci ,أخبار حريق,بطارية ليثيوم,بطارية ليثيوم تتسبب بحريق يصيب العشرات في نيويورك
episodes
بطارية ليثيوم تتسبب بحريق يصيب العشرات في نيويورك
Lebanon News
أُصيب 38 شخصًا بجروح جراء حريق السبت في نيويورك قد يكون ناجم عن بطارية أيون الليثيوم كتلك المستخدمة في دراجات السكوتر، وفق ما أفاد مسؤولون في المدينة لوسائل إعلام أميركية.
 
وهناك جريحان في حال خطرة وخمسة مصابين بجروح بالغة جراء الحريق الذي اندلع في مبنى سكنيّ في منطقة مانهاتن، وفق ما أوردت قناة "سي إن إن" نقلًا عن مفوّضة الحرائق في نيويورك لورا كافانا.
الإعلان

وأكد قائد جهاز الإطفاء دان فلين أن هذا الحريق عدد 200 الناجم هذا العام عن بطارية أيون الليثيوم لجهاز تنقل كهربائي صغير (دراجة، سكوتر، ألواح السكيت بورد الكهربائية...)
 
وصرّح فلين لقناة "سي إن إن"، "سجّلنا ستّ وفيّات هذا العام فقط بسبب هذه البطاريّات التي تغذّي أجهزة التنقل الصغيرة". وأوضح أن السلطات تعتقد أن الحريق اندلع في شقّة كان ساكنها يصلح دراجات.
 
الإعلان
إقرأ أيضاً