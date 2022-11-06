أخبار دولية
06 تشرين الثاني 2022 - 03:16
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يوم عطلة رسمية في المملكة المتحدة في أيار بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث

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يوم عطلة رسمية في المملكة المتحدة في أيار بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث
Lebanon News
أعلنت الحكومة البريطانية الأحد أن المملكة المتحدة ستشهد يوم عطلة رسمية بمناسبة تتويج الملك تشالز الثالث في أيار/مايو، بعد ثمانية أشهر من وفاة الملكة إليزابيث الثانية.
 
     
وأعلنت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان أن يوم العطلة سيكون في الثامن من أيار، بعد يومين من الحفل الذي سيُنظّم في دير ويستمنستر.
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ونقل البيان عن رئيس الوزراء ريشي سوناك قوله إن "تتويج ملك جديد هو لحظة فريدة لبلادنا"، معربًا عن أمله في أن يكرّم الشعب "تشارلز الثالث عبر المشاركة في الفعاليّات على المستويين المحلي والوطني في كافة أنحاء البلاد".
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