تحطم طائرة ركاب في بحيرة فكتوريا بتنزانيا

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تحطمت طائرة ركاب كانت تقوم برحلة داخلية، في بحيرة فكتوريا بتنزانيا في ساعة مبكرة الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية قبيل هبوطها في مدينة بوكوبا بشمال غرب البلاد، على ما أعلنت الشرطة مؤكدة بدء عملية إنقاذ.وقال قائد الشرطة الإقليمية وليام موامباغالي في تصريحات صحافية في مطار بوكوبا "تعرضت طائرة تابعة لخطوط بريسيجن لحادث... تحطمت في المياه على بعد قرابة 100 متر عن المطار".ولم ترد معلومات فورية عن عدد الركاب الذيk كانوا على متن الطائرة، لكن تقارير إعلامية محلية ذكرت أن قرابة 49 شخصا كانوا على متن الرحلة التي أقلعت من العاصمة الاقتصادية دار السلام، متوجهة إلى المدينة المطلة على البحيرة.