مناورة عسكرية اسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية

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LBCI News Lebanon

اعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنّه بدأت صباح اليوم مناورة عسكرية في منطقة الحدود الشمالية، ومن المتوقع أن تنتهي الاثنين.



وأشار الى أن المناورة سيتخللها حركة نشطة، وهي تأتي بهدف تعزيز استعداد القوات البرية والجوية في الساحة الشمالية.