أخبار دولية
06 تشرين الثاني 2022 - 07:17
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مناورة عسكرية اسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية

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مناورة عسكرية اسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية
Lebanon News
اعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنّه بدأت صباح اليوم مناورة عسكرية في منطقة الحدود الشمالية، ومن المتوقع أن تنتهي الاثنين.

 وأشار الى أن المناورة سيتخللها حركة نشطة، وهي تأتي بهدف تعزيز استعداد القوات البرية والجوية في الساحة الشمالية. 
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