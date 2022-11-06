أخبار دولية
06 تشرين الثاني 2022 - 07:17
06/11/2022 07:17:30
مناورة عسكرية اسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية
مناورة عسكرية اسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية
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LBCI News Lebanon
اعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنّه بدأت صباح اليوم مناورة عسكرية في منطقة الحدود الشمالية، ومن المتوقع أن تنتهي الاثنين.
وأشار الى أن المناورة سيتخللها حركة نشطة، وهي تأتي بهدف تعزيز استعداد القوات البرية والجوية في الساحة الشمالية.
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