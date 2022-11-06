تعرض سدّ كاخوفكا في منطقة خيرسون "لأضرار" إثر ضربة أوكرانية

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أعلنت أجهزة الطوارئ في المناطق التي تحتلها موسكو في أوكرانيا، أن سد كاخوفكا الاستراتيجي في منطقة خيرسون التي تسيطر عليها روسيا لحقت به "أضرار" جراء ضربة أوكرانية، حسبما ذكرت وكالات أنباء روسية.ونقلت وكالات الأنباء عن أجهزة الطوارئ أن "اليوم عند الساعة 10,00 (08,00 ت غ) أطلقت ستة صواريخ هيمارس. أسقطت وحدات الدفاع الجوي خمسة صواريخ وأصاب صاروخ أحد أقفال سد خاكوفا الذي لحقت به أضرار".وحذرت أوكرانيا في الأسابيع القليلة الماضية من أن قوات موسكو تعتزم نسف المنشأة الاستراتيجية للتسبب بفيضان.ثم نقلت وكالة ريا نوفوستي عن مسؤول محلي معين من موسكو أن الأضرار ليست "خطيرة".وقال المسؤول في الإدارة المعينة من موسكو في مدينة نوفايا المجاورة رسلان أغاييف للوكالة "كل شيء تحت السيطرة. تم التصدي للضربات الجوية الرئيسية، أصاب صاروخ (السدّ) لكنه لم يلحق أضرارا خطيرة".وسيطرت قوات موسكو على سد كاخوفكا الكهرمائي بجنوب أوكرانيا في بداية الهجوم. ويؤمن السد المياه للقرم التي ضمتها موسكو.واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القوات الروسية بالتخطيط لنسفه للتسبب بفيضان مدمر.وعند منبع يقع خزان كاخوفكا على نهر دنيبر.وتبلغ سعة الخزان 18 كلم مكعب من المياه.وقالت كييف إن فيضان السد يمكن أن يسبب "كارثة على نطاق هائل" ودعت إلى نشر بعثة دولية في منطقته.