قمة المناخ في شرم الشيخ انطلقت.. فهل يُكتب لها النجاح؟

هل يُكتب لها النجاح؟

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LBCI News Lebanon

هي عينةٌ عن واقعٍ يعيشُهُ كوكَبُنا نتيجةَ التغيّرِ المناخيّ..



واقعٌ يُطرح في قمةِ المناخ COP 27 التي انطلقَت الاحد في شرم الشيخ على مدى 13 يومًا..



