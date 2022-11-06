أخبار دولية
06 تشرين الثاني 2022 - 13:43
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قمة المناخ في شرم الشيخ انطلقت.. فهل يُكتب لها النجاح؟

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Lebanon News
هي عينةٌ عن واقعٍ يعيشُهُ كوكَبُنا نتيجةَ التغيّرِ المناخيّ.. 

واقعٌ يُطرح في قمةِ المناخ COP 27 التي انطلقَت الاحد في شرم الشيخ على مدى 13 يومًا..   

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