أخبار دولية
06 تشرين الثاني 2022 - 13:43
06/11/2022 13:43:00
قمة المناخ في شرم الشيخ انطلقت.. فهل يُكتب لها النجاح؟
هل يُكتب لها النجاح؟
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LBCI News Lebanon
هي عينةٌ عن واقعٍ يعيشُهُ كوكَبُنا نتيجةَ التغيّرِ المناخيّ..
واقعٌ يُطرح في قمةِ المناخ COP 27 التي انطلقَت الاحد في شرم الشيخ على مدى 13 يومًا..
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