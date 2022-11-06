أخبار دولية
06 تشرين الثاني 2022 - 15:29
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مركز سرطان الأطفال في لبنان يجمع التبرعات في حفل فني ضخم في دبي بالتعاون مع سفيرته ريما فقيه

مركز سرطان الأطفال في لبنان يجمع التبرعات في حفل فني ضخم في دبي بالتعاون مع سفيرته ريما فقيه Lebanon, news ,lbci ,أخبار CCCL, مرضى سرطان الأطفال,دبي,مركز سرطان الأطفال في لبنان يجمع التبرعات في حفل فني ضخم في دبي بالتعاون مع سفيرته ريما فقيه
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Lebanon News
رولا، إلسا، عارف وباتريك، هؤلاء ٤ من مئات الشباب الذين انتصروا على مرض السرطان في طفولتهم، بفضل مركز سرطان الأطفال في لبنان CCCL الذي وقف بجانبهم ليتغلبوا على أوجاعهم طبيًا، ماديًا ومعنويًا.
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