أخبار دولية 06 تشرين الثاني 2022 - 15:29 06/11/2022 15:29:00 مركز سرطان الأطفال في لبنان يجمع التبرعات في حفل فني ضخم في دبي بالتعاون مع سفيرته ريما فقيه

مركز سرطان الأطفال في لبنان يجمع التبرعات في حفل فني ضخم في دبي بالتعاون مع سفيرته ريما فقيه

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LBCI News Lebanon

رولا، إلسا، عارف وباتريك، هؤلاء ٤ من مئات الشباب الذين انتصروا على مرض السرطان في طفولتهم، بفضل مركز سرطان الأطفال في لبنان CCCL الذي وقف بجانبهم ليتغلبوا على أوجاعهم طبيًا، ماديًا ومعنويًا. الإعلان

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