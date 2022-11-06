الولايات المتحدة تتحضر للإنتخابات النصفية الثلاثاء المقبل

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LBCI News Lebanon

الإنتخابات النصفية الأميركية على الأبواب... فيوم الثلاثاء، يتوجه الأميركيون مجددًا إلى صناديق الإقتراع.



ولكن، ما هي الإنتخابات النصفية؟