أخبار دولية
06 تشرين الثاني 2022 - 14:58
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الولايات المتحدة تتحضر للإنتخابات النصفية الثلاثاء المقبل

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Lebanon News
الإنتخابات النصفية الأميركية على الأبواب... فيوم الثلاثاء، يتوجه الأميركيون مجددًا إلى صناديق الإقتراع.
 
ولكن، ما هي الإنتخابات النصفية؟
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