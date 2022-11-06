ماكرون يهنّئ نتانياهو على فوزه في الانتخابات

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هنّأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد بنيامين نتانياهو على الفوز الذي حققه في الانتخابات الأخيرة وضمن من خلاله عودته إلى منصب رئيس الوزراء.وحقق نتانياهو وحلفاؤه اليمينيون فوزا بفارق كبير في انتخابات الثلاثاء، ليستعد حاليا لتشكيل ما يرجّح أن تكون الحكومة اليمينية الأكثر تشددا في تاريخ الدولة العبرية.وكتب ماكرون على تويتر "اتصلت للتو ببنيامين نتانياهو لأهنئه على فوزه في الانتخابات. نتشارك الرغبة ذاتها في تعزيز العلاقات المتينة أساسا بين إسرائيل وفرنسا".وحصل حزب نتانياهو "الليكود" على 32 مقعدا وفاز حزبان متدينان متشددان بـ18 مقعدا، بينما حصل تحالف اليمين المتطرف "الصهيونية الدينية" على 14 مقعدًا. وبذلك حصلت الكتلة اليمينية برئاسة نتانياهو على 64 مقعدا، أي أغلبية مستقرة في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا.أما كتلة رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لبيد الوسطي فحصلت على 51 مقعدا، في فوز حاسم بالنسبة إلى نتانياهو يسدل الستار على حقبة الجمود السياسي الذي عاشته البلاد وتمخّضت عنه خمس انتخابات في غضون أقل من أربع سنوات.