أخبار دولية
07 تشرين الثاني 2022 - 01:20
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المغرب يشيد بمشروع أنبوب الغاز المشترك مع نيجيريا

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المغرب يشيد بمشروع أنبوب الغاز المشترك مع نيجيريا
Lebanon News
أشاد العاهل المغربي الملك محمد السادس مساء الأحد بمشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا الذي من المقرر أن يغذي غرب إفريقيا وأوروبا، في ظل منافسة شديدة مع الجزائر، أكبر مصدّر للغاز الطبيعي في إفريقيا.
 
     
ووُقّعت في الرباط في منتصف أيلول مذكرة تفاهم حول مشروع أنبوب الغاز الذي يربط نيجيريا بالمغرب مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. وتشارك موريتانيا والسنغال أيضا في هذا المشروع.
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وقال محمد السادس في خطاب ألقاه حول الصحراء الغربية "إنه مشروع من أجل السلام والاندماج الاقتصادي الإفريقي والتنمية المشتركة، مشروع من أجل الحاضر والأجيال القادمة". وأضاف "نريده مشروعا استراتيجيا لفائدة منطقة غرب إفريقيا كلها التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 440 مليون نسمة". 
 
     
وتابع "بالنظر إلى البُعد القارّي لأنبوب الغاز نيجيريا - المغرب، فإنّنا نعتبره أيضًا مشروعًا مهيكلًا يربط بين إفريقيا وأوروبا".
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