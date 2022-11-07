حريق "محدود" بدون خسائر في منشأة نفطية بجنوب غرب إيران

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اندلع حريق "محدود" في منشأة نفطية في جنوب غرب إيران الأحد من دون أن يتسبب بأضرار، وفق وسائل إعلام محلية.وأفادت وكالة "فارس" أن "حريقا اندلع في قنوات مفتوحة للنفط متصلة بميناء التصدير في مدينة ماهشهر" في محافظة خوزستان الحدودية مع العراق، والتي تضم أبرز آبار الانتاج الإيرانية.وأوضحت أن الحريق أدى الى تصاعد "دخان كثيف في سماء ميناء ماهشهر".من جهتها، أشارت وكالة "تسنيم" الى أن الحريق كان "محدودا"، ولم يؤد الى أي "إصابة بشرية أو مادية". وأكد عمدة ماهشمر فريدون بندري أن "رجال الإطفاء حالوا دون تمدد الحريق الى خزانات النفط في الميناء"، مشيرا الى فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق.ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤول الأمن في الميناء ترجيحه أن يكون احتكاك كهربائي تسبب باندلاع النيران، مشيرا الى "قصور في النظام الكهربائي وتساقط الأمطار" اخيرا.