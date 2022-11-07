زيلينسكي يهنّئ نتانياهو بفوزه في الانتخابات الإسرائيلية

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أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين اتّصالا ببنيامين نتانياهو لتهنئته بفوزه في الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي في إسرائيل وضمنت عودة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إلى السلطة.وجاء في بيان لمكتب نتانياهو أن رئيس الوزراء الأسبق شكر خلال المحادثة التي "سادها الدفء والطابع الشخصي"زيلينسكي، وكرّر ما كان قد أعلنه خلال الحملة الانتخابية حينما قال إنه بعد توليه المنصب سيدرس جديا الملف الأوكراني.وقال زيلينسكي إنه هنّأ نتانياهو وتمنّى له النجاح في تشكيل حكومة جديدة.وجاء في تغريدة لزيلينسكي: "أعربت عن أملي بأن يكون التفاعل (الأوكراني-الإسرائيلي) على مستوى التحديات الأمنية التي تواجه بلدينا".وأوضح مكتب نتانياهو بأن الاتصال أجري عبر تطبيق "سيغنال" للرسائل المشفّرة.