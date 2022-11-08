أخبار دولية
08 تشرين الثاني 2022 - 07:34
08/11/2022 07:34:57
مراكز الاقتراع في الولايات المتحدة فتحت.. وأكثر من 40 مليون أميركي أدلوا بأصواتهم
مراكز الاقتراع في الولايات المتحدة فتحت..
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LBCI News Lebanon
هو حدث تترقّبه الولايات المتحدة والعالم: الإنتخابات النصفية الأميركية التي تدخل مرحلتها الأخيرة الثلاثاء.
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