مراكز الاقتراع في الولايات المتحدة فتحت.. وأكثر من 40 مليون أميركي أدلوا بأصواتهم

مراكز الاقتراع في الولايات المتحدة فتحت..

Lebanon, news ,lbci ,أخبار انتخابات, الولايات المتحدة,مراكز الاقتراع,مراكز الاقتراع في الولايات المتحدة فتحت..

LBCI News Lebanon

هو حدث تترقّبه الولايات المتحدة والعالم: الإنتخابات النصفية الأميركية التي تدخل مرحلتها الأخيرة الثلاثاء.