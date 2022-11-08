أخبار دولية
08 تشرين الثاني 2022 - 07:34
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مراكز الاقتراع في الولايات المتحدة فتحت.. وأكثر من 40 مليون أميركي أدلوا بأصواتهم

مراكز الاقتراع في الولايات المتحدة فتحت.. Lebanon, news ,lbci ,أخبار انتخابات, الولايات المتحدة,مراكز الاقتراع,مراكز الاقتراع في الولايات المتحدة فتحت..
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Lebanon News
هو حدث تترقّبه الولايات المتحدة والعالم: الإنتخابات النصفية الأميركية التي تدخل مرحلتها الأخيرة الثلاثاء.
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