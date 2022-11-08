الدول الجزرية الصغيرة تطالب بفرض ضريبة على الشركات النفطية الرئيسية

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طلب رئيس وزراء أنيتغوا وباربودا الثلاثاء بإسم الدول الجزرية الصغيرة بفرض ضريبة عالمية على أرباح الشركات النفطية والغازية لتمويل التعويض على دول الجنوب التي تضربها كوارث مناخية.وقال غاستون براون من على منصة مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) المقام في شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر المصري: "في النصف الأول من هذه السنة حققت ست شركات للطاقة الأحفورية أرباحًا تفوق كلفة تغطية الأضرار المناخية الرئيسية في الدول النامية مع حوالى 70 مليار دولار".وأكد براون باسم تحالف الدول الجزرية الصغيرة المهددة بإرتفاع مستوى البحار أنه حان الوقت لكي تدفع هذه الدول ضريبة كربون عالمية على أرباحها لتمويل الخسائر والأضرار.