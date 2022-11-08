أخبار دولية
08 تشرين الثاني 2022 - 09:59
Back

الصين تعرض طائرة ركاب معتمدة حديثًا في معرض دولي للطيران

الصين تعرض طائرة ركاب معتمدة حديثًا في معرض دولي للطيران Lebanon, news ,lbci ,أخبار طائرة,الصين,الصين تعرض طائرة ركاب معتمدة حديثًا في معرض دولي للطيران
episodes
الصين تعرض طائرة ركاب معتمدة حديثًا في معرض دولي للطيران
Lebanon News
عرضت الصين الثلاثاء أول طائرة ركاب كبيرة مصنعة محليًا بعد المصادقة عليها من قبل الجهات الناظمة في المعرض الدولي الرابع عشر للطيران والفضاء.
     
وكشف النقاب عن الطائرة التي حملت رمز "سي 919" في معرض الصين الدولي للطيران والفضاء الذي تنظمه الصين كل عامين، ويعد واحدًا من أكبر معارض الطيران الدولية.
الإعلان

وحلقت الطائرة في سماء مدينة تشوهاي (جنوب) الملبدة بالغيوم، قبل أن تهبط على المدرج وسط حضور مئات المتفرجين.
     
وتأمل السلطات الصينية أن تنافس طائرتها الجديدة التي بنتها شركة تجارية خاصة مملوكة من الدولة تصاميم أجنبية بارزة على غرار بوينغ 737 ماكس، وإيرباص "أيه 320".
الإعلان
إقرأ أيضاً