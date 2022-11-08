الإنتخابات النصفية الأميركية انطلقت... فهل تتبدل أجندة البلاد السياسية من ديمقراطية الهوى الى جمهورية؟

الإنتخابات النصفية الأميركية انطلقت

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LBCI News Lebanon

اليوم الثلاثاء 8 تشرين الثاني 2022 يوم مفصلي للولايات المتحدة الأميركية ستُحدد خلاله صورة أميركا للعامين المقبلين وهوية الحزب الذي سيبسط سيطرته على الكونغرس، وذلك مع انطلاق الإنتخابات النصفية الأميركية.