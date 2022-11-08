زيلينسكي يدعو الاميركيين الى الحفاظ على وحدة ثابتة حتى ارساء السلام في اوكرانيا

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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأميركيين إلى الحفاظ على وحدة ثابتة إلى ان يتم إرساء السلام مجددا في أوكرانيا، في حين تجري انتخابات منتصف الولاية الحاسمة في الولايات المتحدة الثلاثاء والتي قد تؤثر نتائجها على دعم واشنطن لكييف.وقال في خطاب عبر الفيديو من كييف أثناء تلقيه ميدالية الحرية الأميركية: "أطلب منكم الحفاظ على وحدة ثابتة كما هو الحال الآن إلى اليوم الذي سنسمع فيه كل الكلمات المهمة التي حلمنا بها، حتى نسمع أنه تم ارساء السلام أخيرا".وشكر زيلينسكي الرئيس بايدن وكلا الحزبين في الكونغرس وكل مواطن أميركي" على الدعم المالي والعسكري والدبلوماسي الكبير لأوكرانيا منذ الغزو الروسي للبلاد في 24 شباط.لقد كانت واشنطن حليف كييف الرئيسي منذ ثمانية أشهر، وفرضت عقوبات شديدة على موسكو وجزء كبير من الاقتصاد الروسي وزودت الجيش الاوكراني بأنظمة مدفعية دقيقة من طراز هيمارس بين معدات عسكرية أخرى وحتى قدمت معلومات استخباراتية مهمة على الأرض.منتصف أيار، صرف الكونغرس الأميركي 40 مليار دولار لدعم المجهود الحربي في أوكرانيا.الثلاثاء أعلن فولوديمير زيلينسكي أيضا أن حصوله على ميدالية الحرية من فيلادلفيا لشرف عظيم، لكنه أراد اهداء هذه الجائزة لـ "جميع نساء ورجال أوكرانيا" الذين يظهرون لأعظم نظام استبدادي في العالم أن وحدها الهزيمة هي ما ستناله في أوكرانيا.وأكد في الفيديو الذي دام 10 دقائق أن الحرية هي الكلمة الرئيسية بالنسبة لنا التي توحد حقا جميع الأوكرانيين.