أخبار دولية
08 تشرين الثاني 2022 - 14:55
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ما سر الإهتمام الدولي بقضية الناشط المصري البريطاني الموقوف علاء عبد الفتاح؟

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Lebanon News
انظار سياسي دول العالم اتجهت اخيرا نحو المدون والناشط علاء عبد الفتاح. 

السجين السياسي الأشهر في مصر، البريطاني الجنسية بدأ قبل أشهر اضرابه عن الطعام وهو ممتنع منذ افتتاح مؤتمر المناخ الأحد في مصر عن تناول السوائل.
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