أخبار دولية
08 تشرين الثاني 2022 - 14:55
08/11/2022 14:55:00
ما سر الإهتمام الدولي بقضية الناشط المصري البريطاني الموقوف علاء عبد الفتاح؟
انظار سياسي دول العالم اتجهت اخيرا نحو المدون والناشط علاء عبد الفتاح
Lebanon, news ,lbci ,أخبار سجين, مصر,علاء عبد الفتاح,انظار سياسي دول العالم اتجهت اخيرا نحو المدون والناشط علاء عبد الفتاح
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول
حزمات
مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
LBCI News Lebanon
انظار سياسي دول العالم اتجهت اخيرا نحو المدون والناشط علاء عبد الفتاح.
السجين السياسي الأشهر في مصر، البريطاني الجنسية بدأ قبل أشهر اضرابه عن الطعام وهو ممتنع منذ افتتاح مؤتمر المناخ الأحد في مصر عن تناول السوائل.
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
علاء عبد الفتاح
مصر
سجين
إقرأ أيضاً