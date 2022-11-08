أخبار دولية 08 تشرين الثاني 2022 - 13:59 08/11/2022 13:59:04 زيلنيسكي: العالم لا يمكنه تحمل طلقة نارية واحدة!

زيلينسكي: لا يمكن للسياسة المناخية أن تكون فعالة من دون سلام على الأرض

Lebanon, news ,lbci ,أخبار التغير المناخي, كوب 27,زيلنيسكي,زيلينسكي: لا يمكن للسياسة المناخية أن تكون فعالة من دون سلام على الأرض

LBCI News Lebanon





وقال زيلنسكي في ختام قمة لقادة الدول والحكومات في إطار مؤتمر كوب 27 في مصر: "لا يزال البعض يعتبر أن التغير المناخي مجرد كلام وتسويق وليس تحركا فعليا. وهؤلاء الأشخاص يمنعون تحقيق الأهداف المناخية".

الإعلان

وأضاف: "هؤلاء الأشخاص يهزأون وهم جالسون في مكاتبهم من الذين يكافحون من أجل انقاذ الحياة على الكوكب فيما يدعمون علنا التحرك للدفاع عن الطبيعة".



وأشار في كلمة بالانكليزية الى ان "هؤلاء الأشخاص يشنون حروب العدوان في حين أن الكوكب لا يمكنه تحمل طلقة نارية واحدة لأنه بحاجة إلى تحرك جماعي".



ورأى زيلينسكي أنه "لا يمكن للسياسة المناخية أن تكون فعالة من دون سلام على الأرض لأن الدول تفكر فقط بحماية نفسها من التهديدات الناجمة خصوصا عن العدوان الروسي"، مشيرا إلى الأزمات الغذائية وتلك المتعلقة بالطاقة وإعادة العمل بمئات المحطات العاملة على الفحم.



وأكد انه "يجب وقف اولئك الذين من خلال حربهم غير المشروعة يقضون على قدرة العالم على العمل بشكل موحد من أجل تحقيق هدف مشترك".



وتحدث خصوصا عن قضاء الغزو الروسي على غابات أوكرانية، داعيا العالم إلى دعم إقامة "منصة عالمية لتقييم تأثير التحركات العسكرية على المناخ والبيئة". وسيناقش هذا الموضوع خلال حدث تنظمه أوكرانيا في إطار كوب27. اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في مداخلة مصورة خلال مؤتمر الأطراف حول المناخ في شرم الشيخ أن الأرض "لا يمكنها تحمل طلقة نارية واحدة"، متهما روسيا بأنها صرفت العالم عن "تحركات جماعية" ضرورية لمكافحة الاحترار.وقال زيلنسكي في ختام قمة لقادة الدول والحكومات في إطار مؤتمر كوب 27 في مصر: "لا يزال البعض يعتبر أن التغير المناخي مجرد كلام وتسويق وليس تحركا فعليا. وهؤلاء الأشخاص يمنعون تحقيق الأهداف المناخية".وأضاف: "هؤلاء الأشخاص يهزأون وهم جالسون في مكاتبهم من الذين يكافحون من أجل انقاذ الحياة على الكوكب فيما يدعمون علنا التحرك للدفاع عن الطبيعة".وأشار في كلمة بالانكليزية الى ان "هؤلاء الأشخاص يشنون حروب العدوان في حين أن الكوكب لا يمكنه تحمل طلقة نارية واحدة لأنه بحاجة إلى تحرك جماعي".ورأى زيلينسكي أنه "لا يمكن للسياسة المناخية أن تكون فعالة من دون سلام على الأرض لأن الدول تفكر فقط بحماية نفسها من التهديدات الناجمة خصوصا عن العدوان الروسي"، مشيرا إلى الأزمات الغذائية وتلك المتعلقة بالطاقة وإعادة العمل بمئات المحطات العاملة على الفحم.وأكد انه "يجب وقف اولئك الذين من خلال حربهم غير المشروعة يقضون على قدرة العالم على العمل بشكل موحد من أجل تحقيق هدف مشترك".وتحدث خصوصا عن قضاء الغزو الروسي على غابات أوكرانية، داعيا العالم إلى دعم إقامة "منصة عالمية لتقييم تأثير التحركات العسكرية على المناخ والبيئة". وسيناقش هذا الموضوع خلال حدث تنظمه أوكرانيا في إطار كوب27.

الإعلان