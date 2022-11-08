أخبار دولية
08 تشرين الثاني 2022 - 15:09
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نيابة الجزائر تطلب السجن 18 سنة بحق رئيس سوناطراك التنفيذي السابق بتهم فساد

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نيابة الجزائر تطلب السجن 18 سنة بحق رئيس سوناطراك التنفيذي السابق بتهم فساد
Lebanon News
طلب ممثل النيابة في القطب المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة الجزائر السجن 18 سنة بحق عبد المومن ولد قدور الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة سوناطراك بتهمة "تبديد أموال عمومية" في صفقة شراء مصفاة نفط في إيطاليا بقيمة 2,1 مليار دولار.
    
ومثل ولد قدور، الذي تم تسليمه من سلطات دبي في آب 2021، مع نائبه أحمد مازيغي، الذي أشرف على عمليات إقتناء سوناطراك، عملاق المحروقات في الجزائر، لمصفاة أوغستا ومختلف البنى التحتية في جنوب إيطاليا سنة 2018.
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وتم توجيه تهم "إبرام صفقات مخالفة للقانون بغرض منح إمتيازات غير مبررة للغير، تبديد أموال عمومية، إستغلال النفوذ، تعارض المصالح بالإضافة إلى تهمة عدم اللجوء إلى الإستشارة خلال إبرام الصفقة".
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