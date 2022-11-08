الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الغذائية في سريلانكا

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حذرت الأمم المتحدة من تفاقم أزمة الغذاء في سريلانكا، حيث يحتاج 3,4 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية فورية، أي ضعف ما كان عليه الحال في حزيران، بينما تعاني البلاد من أزمة اقتصادية لم تشهد لها مثيلا.وقدرت وكالات الأمم المتحدة قبل خمسة أشهر أن 1,7 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات مماثلة.وأكدت وكالات الأمم المتحدة في كولومبو في بيان مشترك أنها جمعت 79 مليون دولار (79,15 مليون يورو) لتوفير الغذاء للمحتاجين. ولكنها حذرت أيضًا من أنه في ظل زيادة عدد الفقراء، لا تزال هناك حاجة إلى 70 مليون دولار إضافية.وأعلنت في بيان، أن "انعدام الأمن الغذائي في سريلانكا زاد بشكل كبير بسبب سوء المحاصيل خلال موسمين متتاليين ونقص النقد الأجنبي وانخفاض القوة الشرائية للأسر".وتواجه الدولة التي تضم 22 مليون نسمة أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عن بريطانيا في 1948، وتشهد منذ العام الماضي معدلات تضخم قياسية وانقطاع يومي للكهرباء ونقص في السلع الأساسية والوقود.وتخلفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار في منتصف نيسان، وتأمل الحصول على 2,9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في إطار خطة انقاذ.ولفتت الأمم المتحدة الى أنها عدلت خطط أولوياتها الإنسانية بهدف تقديم مساعدات غذائية فورية إلى 2,1 مليون شخص وسبلاً لكسب العيش لنحو 1,5 مليون مزارع وصياد.كما أفادت المنظمة الدولية بأن معدل الفقر في الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي تضاعف هذا العام وبلغ 25,6 بالمئة، مقارنة مع 13,1 بالمئة العام الماضي.