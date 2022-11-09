سوناك: بريطانيا ستبقى "حجر الأساس" لحلف شمال الأطلسي لأجيال قادمة

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أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الثلاثاء أن المملكة المتحدة ستواصل تأدية دور حيوي في حلف شمال الأطلسي لأجيال قادمة، وذلك قبيل زيارة لأمينه العام ينس ستولتنبرغ.وسيكون الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أول مسؤول دولي يلتقي سوناك في دوانينغ ستريت منذ أن تولى رئاسة الحكومة البريطانية الشهر الماضي.وجاء في بيان لرئاسة الحكومة أن المحادثات التي ستجرى الأربعاء ستتمحور حول دعم المملكة المتحدة لأوكرانيا بعد بدء الغزو الروسي لأراضيها في شباط ومستقبل التحالف.ونقل البيان عن سوناك قوله: "مع إستمرار الحرب المندلعة في أوكرانيا، يجب ألا نعتبر أن السلام في بلادنا أمر مسلم به"وشدد سوناك على أن "المملكة المتحدة ستكون حجر الأساس لحلف شمال الأطلسي لأجيال قادمة".