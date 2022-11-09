إنتخاب مرشحة ديمقراطية تجاهر بمثليتها حاكمة لولاية ماساتشوستس

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إنتخبت ولاية ماساتشوستس الثلاثاء الديمقراطية مورا هيلي التي تجاهر بمثليتها الجنسية حاكمة لها في إنتخابات منتصف الولاية، لتصبح أول حاكمة مثلية بشكل علني في تاريخ الولايات المتحدة.وهيلي البالغة 51 عامًا إنتزعت المنصب من الجمهوريين بعدما تغلبت على منافسها جوف ديهل بسهولة، وفق ما أفادت شبكتا "إن بي سي" و"فوكس".وأشادت منظمة "هيومان رايتس كامبين" التي تدافع عن حقوق المثليين في الولايات المتحدة بالفوز الذي أحرزته هيلي.وقالت الرئيسة المؤقتة للمنظمة جوني ماديسون في بيان: "تبنت ماساتشوستس برنامجًا للمساواة والإندماج من خلال إنتخاب نصيرة للمساواة".ويعيد إنتصار هيلي منصب حاكمية الولاية إلى الديمقراطيين بعد ثماني سنوات من السيطرة الجمهورية بقيادة تشارلي بيكر الذي اختار عدم الترشح لولاية ثالثة.