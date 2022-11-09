زلزال بقوة 5,6 درجات يضرب النيبال وتصل ارتداداته الى العاصمة الهندية

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أدى زلزال ضرب غرب النيبال في الساعات الأولى من صباح الأربعاء وبلغت قوته 5.6 درجات الى مقتل ستة أشخاص والتسبب بهزات أرضية وصلت الى نيودلهي، وفق ما ذكرت السلطات.وحددت هيئة المسح الجيولوجي الاميركية مركز الزلزال الذي وقع عند الساعة الثانية صباحا (20,30 ت غ) قرب بلدة ديبايال النيبالية، على بعد 340 كيلومترا غرب كاتماندو، وعلى عمق 15 كيلومترا.وقال قائد الشرطة المحلية راجندرا دامالا إن ستة أشخاص قتلوا في منطقة دوتي الغربية، بينهم ثلاثة أفراد من نفس العائلة، وأصيب خمسة آخرون وهم يخضعون للعلاج في مستشفى محلي.وأفادت السلطات المحلية أن أضرارا لحقت ببعض المنازل وهي تقوم بمسح الخسائر.وشعر سكان شمال الهند بهزات أرضية لكن لم ترد تقارير عن وفيات أو أضرار.ونشر سكان العاصمة الهندية نيودلهي مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لتأثير الهزات من بينها مصابيح وسياجات تتمايل.وأفاد المركز الوطني الهندي للزلازل بأن الزلزال بلغت قوته 6,3 درجات.وسبق الزلزال هزة بقوة 4,8 درجات ضربت أيضا غرب نيبال الأربعاء على عمق 10 كيلومترات قرابة الساعة التاسعة مساءً (15,30 ت غ).وقضى نحو تسعة آلاف شخص عندما ضرب زلزال بقوة 7,8 درجات نيبال في نيسان عام 2015 حيث دمّر أكثر من نصف مليون منزل.