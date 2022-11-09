إيران تحذر بريطانيا من محاولات "زعزعة الأمن"

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حذر وزير الإستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب بريطانيا من أنها ستدفع ثمن محاولات "زعزعة الأمن" في الجمهورية الإسلامية، وذلك على خلفية دعمها للإحتجاجات التي تلت وفاة مهسا أميني.وقال خطيب في حوار نشرت وكالة "إرنا" الرسمية مقتطفات منه: "في الأحداث الأخيرة، كانت يد الكيان الصهيوني في التنفيذ ويد البريطانيين في الإعلام ويد السعوديين في التمويل هي الأكثر وضوحًا".وأضاف: "لن نكون أبدًا مثل بريطانيا داعمين للأعمال الإرهابية وزعزعة الأمن في دول أخرى، لكن لن يكون لدينا إلتزام بمنع حدوث زعزعة الأمن في هذه الدول، لذلك ستدفع بريطانيا ثمن أفعالها لجعل إيران غير آمنة".