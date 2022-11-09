مقتل تسعة سوريين بينهم ثمانية أطفال في حريق في شقتهم في تركيا

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لقي تسعة سوريين، بينهم ثمانية أطفال، حتفهم ليل الثلاثاء الأربعاء في مدينة بورصة في شمال غرب تركيا، بعد اندلاع حريق في شقتهم، على ما أعلنت السلطات المحلية.ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن حاكم بورصة يعقوب كانبولات قوله: "هناك تسع جثث في الداخل، ثمانية منها تعود لأطفال".وأشار كانبولات إلى أن الضحايا التسع من الجنسية السورية.وبحسب وسائل الإعلام التركية، الضحايا هم إمرأة وأطفالها الستة الذين تتراوح أعمارهم بين سنة و10 أعوام بالإضافة إلى ولدي شقيقتها ويبلغان 11 و12 عامًا.أما الوالد الذي كان عائدًا إلى منزله وقت اندلاع الحريق بعد حضور جنازة في إسطنبول، فاختنق بالدخان أثناء محاولته إنقاذ أسرته، وفق الأناضول.