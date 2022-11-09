أخبار دولية
09 تشرين الثاني 2022 - 09:54
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ماكرون: استراتيجية فرنسا في إفريقيا ستكون جاهزة خلال ستة أشهر

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ماكرون: استراتيجية فرنسا في إفريقيا ستكون جاهزة خلال ستة أشهر
Lebanon News
أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن الاستراتيجية الفرنسية الجديدة في إفريقيا ستكون جاهزة في غضون ستة أشهر بعد مشاورات باريس مع شركائها في القارة، مؤكدًا إنهاء مهمة قوة برخان المناهضة للجهاديين في إفريقيا.
    
وقال خلال عرضه الاستراتيجية الفرنسية الدفاعية الجديدة "سنطلق في الأيام المقبلة مرحلة مشاورات مع شركائنا الافريقيين وحلفائنا والمنظمات الإقليمية من أجل أن نطور، معًا، وضع وشكل ومهمات القواعد العسكرية الفرنسية الحالية في منطقة الساحل وغرب إفريقيا". 
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وأشار الى أن هذه الاستراتيجية ستكون جاهزة خلال ستة أشهر.
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