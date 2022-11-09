ماكرون: استراتيجية فرنسا في إفريقيا ستكون جاهزة خلال ستة أشهر

الإعلان

أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن الاستراتيجية الفرنسية الجديدة في إفريقيا ستكون جاهزة في غضون ستة أشهر بعد مشاورات باريس مع شركائها في القارة، مؤكدًا إنهاء مهمة قوة برخان المناهضة للجهاديين في إفريقيا.وقال خلال عرضه الاستراتيجية الفرنسية الدفاعية الجديدة "سنطلق في الأيام المقبلة مرحلة مشاورات مع شركائنا الافريقيين وحلفائنا والمنظمات الإقليمية من أجل أن نطور، معًا، وضع وشكل ومهمات القواعد العسكرية الفرنسية الحالية في منطقة الساحل وغرب إفريقيا".وأشار الى أن هذه الاستراتيجية ستكون جاهزة خلال ستة أشهر.