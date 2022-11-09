مجموعة التنسيق العربية تتعهد بـ24 مليار دولار لمواجهة أزمة المناخ في البلدان الفقيرة

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تعهّدت الأربعاء مجموعة التنسيق العربية التي تضم عشر مؤسسات للتمويل أبرزها البنك الإسلامي للتنمية بتقديم 24 مليار دولار بحلول العام 2030 لمواجهة أزمة المناخ خصوصا في البلدان الفقيرة والأفل نموا.وفي مؤتمر صحافي بجناح البنك على هامش قمة المناخ كوب27 المنعقدة بمنتجع شرم الشيخ السياحي في مصر، قال رئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر إن التمويل مخصص لمواجهة "ثلاثة أشياء: أزمة كورونا، والتغير المناخي، وارتفاع أسعار الغذاء الذي أصبح صعب المنال لكثير من الناس في الدول الأقل نموا".وأوضح الجاسر أن نصيب البنك من القيمة المعلنة يبلغ 13 مليار دولار، على أن تموّل بقية صناديق القيمة المتبقية.وأفاد بيان صدر عن المجموعة بأن هذا الالتزام التمويلي "للفترة من 2023 و2030، سيدعم تسريع انتقال الطاقة، وزيادة مرونة الغذاء والنقل والمياه والأنظمة الحضرية، وتعزيز أمن الطاقة".وقال عبد الحميد خليفة، مدير عام صندوق أوبك للتنمية، أحد أعضاء مجموعة التنسيق العربية، "إن التمويل الضخم يمثل عملا حاسما وجماعيا لمواجهة واحد من أكثر التحديات إلحاحا في العالم"، في إشارة إلى أزمة تغيّر المناخ.ويستهدف التمويل تنفيذ نوعين من المشروعات، بحسب الجاسر، أولا: مشروعات لتخفيف آثار تغير المناخ، وثانيا: مشروعات للتأقلم مع هذه التغيرات.