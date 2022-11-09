أخبار دولية
09 تشرين الثاني 2022 - 14:34
09/11/2022 14:34:00
روح تنافسية طغت على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي... فماذا أظهرت النتائج الأولية؟
إليكم الصورة من الولايات المتحدة الاميركية
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LBCI News Lebanon
الولايات المتحدة خاضت امس الانتخابات النصفية للكونغرس بشقيه.
فماذا أظهرت النتائج الأولية حتى الساعة ، وهل من خلطْ أوراق بين الجمهوريين والديمقراطيين؟
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