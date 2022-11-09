أخبار دولية
09 تشرين الثاني 2022 - 14:34
Back

روح تنافسية طغت على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي... فماذا أظهرت النتائج الأولية؟

إليكم الصورة من الولايات المتحدة الاميركية Lebanon, news ,lbci ,أخبار الكونغرس الاميركي, الانتخابات النصفية الاميركية ,الولايات المتحدة الاميركية,إليكم الصورة من الولايات المتحدة الاميركية
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
الولايات المتحدة خاضت امس الانتخابات النصفية للكونغرس بشقيه.

فماذا أظهرت النتائج الأولية حتى الساعة ، وهل من خلطْ أوراق بين الجمهوريين والديمقراطيين؟
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً