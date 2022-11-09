روح تنافسية طغت على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي... فماذا أظهرت النتائج الأولية؟

إليكم الصورة من الولايات المتحدة الاميركية

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LBCI News Lebanon

الولايات المتحدة خاضت امس الانتخابات النصفية للكونغرس بشقيه.



فماذا أظهرت النتائج الأولية حتى الساعة ، وهل من خلطْ أوراق بين الجمهوريين والديمقراطيين؟