بايدن يبدي "استعداده" للعمل مع المعارضة الجمهورية: "يوم جيد للديموقراطية"

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أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء بانتخابات منتصف الولاية التي نُظّمت الثلاثاء في الولايات المتحدة، ووصفها بأنها "يوم جيد للديموقراطية" بعدما نجح معسكره في الحد من الأضرار على الرغم من أن التوقّعات كانت تفيد بتقدّم الجمهوريين على الديموقراطيين في مجلس النواب.وقال بايدن في مؤتمر صحافي "حصلت انتخابات بالأمس. أعتقد أنه كان يوما جيدا للديموقراطية ويوما جيدا للولايات المتحدة". وتابع "في حين كانت توقعات الصحافة والخبراء تشير إلى موجة حمراء، لم يحصل ذلك"، في إشارة إلى اللون الذي يعتمده الحزب الجمهوري.وأشار مجددا إلى أن "لديه النية" للترشح لولاية ثانية في العام 2024، لكنه قال إنه سيؤكد ذلك "مطلع العام المقبل". وقال بايدن في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض "لدي النية للترشح"، لكنه شدد على أن الأمر ينطوي "قرار عائلي".وأبدى الرئيس الأميركي "استعداده" للعمل مع المعارضة الجمهورية في الكونغرس، وقال: "أنا مستعد للعمل مع المعارضة الجمهورية"، مؤكدا انفتاحه على كل "الأفكار الجيدة". وأشار إلى أنه سيدعو قريبا قادة المعارضة إلى اجتماع في البيت الأبيض.وعن الوضع في اوكرانيا، اعتبر بايدن إن انسحاب روسيا من مدينة خيرسون الاستراتيجية الأوكرانية يُظهر أن جيشها يعاني من "مشاكل حقيقية" في الحرب.وعلى صعيد السياسة الخارجية، أمل أن تستمر هذا المقاربة المشتركة للحزبين على خط التصدي للعدوان الروسي على أوكرانيا.