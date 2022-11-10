رحلات جوية مباشرة بين قطر وإسرائيل خلال المونديال لنقل المشجعين الإسرائيليين والفلسطينيين

رحلات جوية مباشرة بين قطر وإسرائيل خلال المونديال

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LBCI News Lebanon

أعلن الاتّحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنّ قطر وإسرائيل توصّلتا إلى اتّفاق ستسيّر بموجبه شركة طيران غير إسرائيلية لم يسمّها رحلات جوية مباشرة بين البلدين لنقل مشجّعين إسرائيليين، وكذلك فلسطينيين، لحضور مونديال 2022 الذي ينطلق في 20 الجاري.



وأكد فيفا في بيان أنّه بموجب الاتفاق سيتمّ مؤقتاً تشغيل رحلات مستأجرة مباشرة بين مطار بن غوريون في تل أبيب ومطار حمد الدولي في الدوحة من قبل شركة طيران لها حقوق هبوط قائمة في قطر طوال مدة كأس العالم، وفقاً لمتطلبات إسرائيل الأمنية والقدرات التشغيلية، مشيراً إلى أنّ هذه الرحلات ستكون متاحة أمام الإسرائيليين كما الفلسطينيين بشرط أن تكون بحوزتهم تذكرة مباراة وبطاقة هيّا التي تعتبر بمثابة تأشيرة لدخول قطر.