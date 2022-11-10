لمن ستكون الغلبة بعد الانتخابات النصفية الاميركية؟

إليكم النتائج حتى الساعة

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LBCI News Lebanon

العالم يترقب نتائج الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الاميركية>



فلمن ستكون الغلبة، وماذا عن تفاضيل النتائج حتى الساعة؟