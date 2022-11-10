أخبار دولية
10 تشرين الثاني 2022 - 15:00
10/11/2022 15:00:00
لمن ستكون الغلبة بعد الانتخابات النصفية الاميركية؟
إليكم النتائج حتى الساعة
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LBCI News Lebanon
العالم يترقب نتائج الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الاميركية>
فلمن ستكون الغلبة، وماذا عن تفاضيل النتائج حتى الساعة؟
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