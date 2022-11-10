أخبار دولية
10 تشرين الثاني 2022 - 15:03
10/11/2022 15:03:00
هل يشكل انسحاب روسيا من خيرسون نقطة تحول بمسار الحرب؟
هل فعلا سحبت روسيا قواتها من خيرسون الاوكرانية؟
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LBCI News Lebanon
هل نفذت روسيا وعدها وسحبت قواتها من مدينة خيرسون الاوكرانية في جنوب اوكرانيا؟
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