أخبار دولية
10 تشرين الثاني 2022 - 15:03
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هل يشكل انسحاب روسيا من خيرسون نقطة تحول بمسار الحرب؟

هل فعلا سحبت روسيا قواتها من خيرسون الاوكرانية؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار اوكؤرانيا, خيرسون,القوات الروسية,هل فعلا سحبت روسيا قواتها من خيرسون الاوكرانية؟
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Lebanon News
هل نفذت روسيا وعدها وسحبت قواتها من مدينة خيرسون الاوكرانية في جنوب اوكرانيا؟
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