لقاء مرتقب بين بايدن وشي جينبيغ في إندونيسيا في 14 تشرين الثاني

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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جينبيغ سيلتقيان في 14 تشرين الثاني في بالي في إندونيسيا على هامش قمة مجموعة العشرين، وسط توتر حاد بين القوتين العظميين.وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار في بيان أن الرئيسين اللذين سيعقدان أول لقاء لهما وجهًا لوجه منذ انتخاب بايدن رئيسًا، سيبحثان طريقة إدارة الخصومة بين الصين والولايات المتحدة "بشكل مسؤول" من خلال محاولة "العمل معًا حيث تطابق مصالحنا".وأضافت أن بايدن وشي اللذين تحدثا مرات عدة عبر الهاتف وعقدا مؤتمرات عبر الفيديو، سيناقشان أيضا مجموعة من المواضيع "الدولية والإقليمية"، من دون الإشارة صراحة إلى ملف تايوان الذي تتركز حوله أبرز التوترات الثنائية.وقال الرئيس الأميركي الأربعاء في مؤتمر صحافي بواشنطن: "ما أريد أن نفعله عندما نتحدث هو تحديد نوع الخطوط الحمر" التي يجب أن نحترمها.وكرر أن العقيدة بشأن تايوان لم تتغير على الإطلاق، متجنبا تكرار تصريحات سابقة أثارت غضب بكين قال فيها إن الجيش الأميركي سيدافع عن تايوان إذا تعرضت الجزيرة لهجوم.