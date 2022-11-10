أخبار دولية
10 تشرين الثاني 2022 - 13:08
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لقاء مرتقب بين بايدن وشي جينبيغ في إندونيسيا في 14 تشرين الثاني

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لقاء مرتقب بين بايدن وشي جينبيغ في إندونيسيا في 14 تشرين الثاني
Lebanon News
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جينبيغ سيلتقيان في 14 تشرين الثاني في بالي في إندونيسيا على هامش قمة مجموعة العشرين، وسط توتر حاد بين القوتين العظميين.
 
وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار في بيان أن الرئيسين اللذين سيعقدان أول لقاء لهما وجهًا لوجه منذ انتخاب بايدن رئيسًا، سيبحثان طريقة إدارة الخصومة بين الصين والولايات المتحدة "بشكل مسؤول" من خلال محاولة "العمل معًا حيث تطابق مصالحنا".
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وأضافت أن بايدن وشي اللذين تحدثا مرات عدة عبر الهاتف وعقدا مؤتمرات عبر الفيديو، سيناقشان أيضا مجموعة من المواضيع "الدولية والإقليمية"، من دون الإشارة صراحة إلى ملف تايوان الذي تتركز حوله أبرز التوترات الثنائية.
 
وقال الرئيس الأميركي الأربعاء في مؤتمر صحافي بواشنطن: "ما أريد أن نفعله عندما نتحدث هو تحديد نوع الخطوط الحمر" التي يجب أن نحترمها.
 
وكرر أن العقيدة بشأن تايوان لم تتغير على الإطلاق، متجنبا تكرار تصريحات سابقة أثارت غضب بكين قال فيها إن الجيش الأميركي سيدافع عن تايوان إذا تعرضت الجزيرة لهجوم.
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