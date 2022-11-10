الاتحاد الأوروبي لن يعترف بجوازات السفر الروسية الصادرة في أوكرانيا

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لن يعترف الاتحاد الأوروبي بعد الآن بجوازات السفر الروسية الصادرة في المناطق الأوكرانية التي ضمتها موسكو، وفي المناطق الانفصالية الموالية لروسيا في جورجيا، وفق اتفاق تم التوصل إليه بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء.وبالتالي لن يتمكن حاملو هذه الوثائق من الحصول على تأشيرة أو دخول منطقة شنغن.وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان أن القرار يأتي رداً على الهجوم العسكري الروسي غير المبرر على أوكرانيا والعمل على إصدار جوازات سفر دولية روسية لسكان المناطق المحتلة.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أيلول ضم مناطق دونيتسك ولوغانسك (شرق) وزابوريجيا وخيرسون (جنوب) الأوكرانية، في خطوة أحادية رفضها المجتمع الدولي على نطاق واسع. وضمت موسكو أيضًا شبه جزيرة القرم في 2014.ويشمل القرار الأوروبي جوازات السفر الصادرة في المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لروسيا في جورجيا وهما أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية اللتين اعترفت موسكو باستقلالهما.وأفاد المجلس بأنّ الدول الأعضاء باتت تعتبر الوثائق الصادرة في هذه المناطق مرفوضة أو بصدد الرفض، مؤكدا أن القرار يهدف إلى ضمان نهج منسّق داخل الاتحاد.ويأتي الاتفاق عقب اقتراح قدّمته المفوضية الأوروبية لا يزال يتعين إقراره رسميًا في البرلمان والمجلس الأوروبيين.