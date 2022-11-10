الولايات المتحدة تقدم دعما عسكريا جديدا لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

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أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل صواريخ إضافية للدفاع الجوي، بقيمة إجمالية تناهز 400 مليون دولار.وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الدفاع، البنتاغون، سابرينا سينغ للصحافيين أنه نظرا إلى الضربات الجوية الروسية القاسية والوحشية على البنية التحتية المدنية الحيوية في أوكرانيا، فإن قدرات الدفاع الجوي الإضافية لها أهمية قصوى.وتشمل الحزمة أربعة أنظمة مضادة للطائرات قصيرة المدى من طراز "أفينجر" وأنظمة متنقلة مثبتة على مدرعات خفيفة وعدد غير محدد من صواريخ "ستينغر".كما تشمل الحزمة الجديدة من المساعدات صواريخ لأنظمة "هوك" من الجيل القديم التي تعهدت إسبانيا تسليمها إلى كييف، فضلا عن قذائف وصواريخ لأنظمة المدفعية الدقيقة "هيمارس" وذخائر متنوعة.بذلك ترتفع قيمة إجمالي المساعدات الأميركية لأوكرانيا إلى أكثر من 18,6 مليار دولار منذ بداية الهجوم الروسي في 24 شباط.