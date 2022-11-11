بايدن من مؤتمر المناخ في شرم الشيخ: "حياة الكوكب" في خطر

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LBCI News Lebanon

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن في مؤتمر الأطراف حول المناخ في شرم الشيخ أن الأزمة المناخية "تهدد الحياة على الكوكب" متعهدا تحقيق أهداف الولايات المتحدة في خفض الانبعاثات بحلول 2030.



وقال بايدن في خطاب أمام المؤتمر السنوي للأمم المتحدة حول المناخ في شرم الشيخ "الأزمة المناخية تتعلق بأمن البشر والأمن الاقتصادي والأمن القومي والحياة على الكوكب".

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كما طلب الرئيس الأميركي من "كل الدول" أن "تبذل مزيدا" من الجهود لخفض انبعاثات الكربون.



وقال: "كل الدول يجب أن تبذل المزيد. خلال هذا الاجتماع علينا تجديد طموحاتنا المناخية ورفعها"، مؤكدا أن الولايات المتحدة تقوم بما عليها في هذا النضال للحد من الاحترار المناخي.

