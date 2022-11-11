رفع التحذير من تسونامي بعد زلزال بالقرب من جزر تونغا

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وقع زلزال بقوة 7,3 درجات في البحر قبالة جزر تونغا مساء الجمعة، حسب معهد المسح الجيولوجي الأميركي، مما أدى إلى التحذير من حدوث تسونامي، تم رفعه لاحقاً.وقال المعهد الأميركي إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات وعلى بعد مئتي كيلومتر جنوب شرق نيافو، المدينة الواقعة في شمال شرق الأرخبيل الواقع في المحيط الهادئ، قبيل منتصف الليل بالتوقيت المحلي (11,00 ت غ).وكان المعهد الأميركي أفاد أن قوة الزلزال بلغت 7,1 درجات، ليعود ويعدلها عند 7,3.وأعقب هذا الزلزال بعد نحو ساعة زلزال أقل قوة بلغ 5,1 درجات في المنطقة عينها.وقال مركز التحذير من موجات المد في المحيط الهادئ قرابة الساعة 1,30 صباحًا "لم يعد هناك خطر من حدوث تسونامي جراء الزلزال".وذكر في وقت سابق أن "حدوث موجات تسونامي ممكن على السواحل الواقعة على بعد 300 كيلومتر من مركز الزلزال".ودعت خدمة الأرصاد الجوية في تونغا في وقت سابق عبر وسائل التواصل الاجتماعي الناس إلى "البقاء في المناطق الداخلية والمرتفعة والاستماع إلى الراديو".وطلبت من البحارة التوجه إلى أعماق المحيط بحثًا عن الأمان.والنشاط الزلزالي شائع في محيط تونغا، وهي دولة تضم نحو 100 ألف نسمة وتمتد على 171 جزيرة.