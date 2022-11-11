أخبار دولية
11 تشرين الثاني 2022 - 14:30
11/11/2022 14:30:00
ما جديد نتائج الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الاميركية؟
ما جديد نتائج الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الاميركية؟
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LBCI News Lebanon
العالم يترقب نتائج الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الاميركية.
فما هي آخر تفاصيل النتائج حتى الساعة؟
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نتائج الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الاميركية؟
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