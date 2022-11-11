أخبار دولية
11 تشرين الثاني 2022 - 14:31
11/11/2022 14:31:00
هل يَفشَلُ العراق في استكمالِ ملفِ الحوارِ السعوديّ الايرانيّ؟
هل يَفشَلُ العراق في استكمالِ ملفِ الحوارِ السعوديّ الايرانيّ؟
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LBCI News Lebanon
بعد خمس جولات في العراق أين اصبح الحوار السعودي - الايراني؟
وهل هناك من رغبة لعقد جولة سادسة من الحوار بين البلدين.
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هل يَفشَلُ
العراق في استكمالِ ملفِ الحوارِ السعوديّ الايرانيّ؟
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