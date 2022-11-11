هل يَفشَلُ العراق في استكمالِ ملفِ الحوارِ السعوديّ الايرانيّ؟

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LBCI News Lebanon

بعد خمس جولات في العراق أين اصبح الحوار السعودي - الايراني؟



وهل هناك من رغبة لعقد جولة سادسة من الحوار بين البلدين.