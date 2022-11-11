بريطانيا تتّهم إيران بتوجيه تهديدات بالقتل إلى صحافيين مقيمين في المملكة المتحدة

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استدعت الحكومة البريطانية الجمعة دبلوماسيّا إيرانيّا كبيرا للاحتجاج على ما وصفته بتهديدات بالقتل وجهت الى صحافيين مقيمين في المملكة المتحدة، بعد أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للنظام.وكتب وزير الخارجية جيمس كليفرلي على تويتر "استدعيت القائم بالأعمال الإيراني اليوم بعدما تعرّض صحافيون يعملون في المملكة المتحدة لتهديدات بالقتل من قبل إيران".وأضاف "نحن لا نتسامح مع التهديد والترهيب من دول أجنبية تجاه الأفراد الذين يعيشون في المملكة المتحدة".وتلقت صحافيتان إيرانيتان تعملان في قناة "إيران انترناشونال" التلفزيونية الناطقة بالفارسية ومقرها لندن، تهديدات بالقتل من طهران حسبما أفادت المجموعة المالكة للقناة الاثنين.وكتبت "فولانت ميديا" Volant Media في بيان أن "الصحافيتين الإيرانيتين البريطانيتين العاملتين في المملكة المتحدة تلقتا تهديدات بالقتل من الحرس الثوري".وبحسب المجموعة تلقت الصحافيتان "تحذيرات وتهديدات ذات مصداقية".وكانت القناة تغطي الاحتجاجات المناهضة للنظام في إيران بعد وفاة مهسا أميني منتصف أيلول بعد توقيفها بتهمة انتهاك قواعد اللباس الصارمة للنساء.وأوضحت المجموعة أن التهديدات دفعت شرطة لندن إلى "إبلاغ الصحافيتين رسميا بأن هذه التهديدات تشكل خطرا داهما وموثوقا وكبيرا على حياتهما وافراد أسرتيهما". وقد رفضت شرطة لندن التعليق.